"Русалонька" Кухар на Шрі-Ланці звабливо позувала у басейні

12 квітня 2021, 11:59

Балетне подружжя, Катерина Кухар та Олександр Стоянов гайнули відпочивати на Шрі-Ланку. Пара вже наробила гарних фото для своїх Instagram.

 
Кухар із чоловіком вирішили втекти подалі від локдауну

"...Ти ось лежиш, бачиш сни про прекрасну русалку, котра спить поруч, а вона, виявляється, не спить )) Тому що ти прокидаєшся від штурхана в бік та крику: "Мась, тут щось повзе!", - поділився Олександр.

 
"Русалонька" Катерина

 
 
Олександр у образі
 

Нагадаємо, в січні Кухар зі Стояновим були на Мальдівах. Там балерина зустріла свій 39-ий день народження, а вже потім пишно відсвяткувала його в Києві.

Фото з Instagram Кухар і Стоянова

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