Лорак у обтислому комбінезоні показала сексуальну ходу. ВІДЕО

26 квітня 2021, 15:45

Співачка Ані Лорак звабливо пройшлася перед камерою, погойдуючи задком.

Такий красивий елемент однієї зі своїх репетицій зірка запостила в Insta-сторіз. А зникнути йому не дали фанати, зберігши у присвяченому Кароліні акаунті.

 
Походка льогкая, от бєдра... Грація пантери пєрєд прижком (с)
 
Кароліна репетирувала сексі-ходу

Нагадаємо, іноді Лорак не стримується і влаштовує танці у власній гримерці.

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