Лорак у обтислому комбінезоні показала сексуальну ходу. ВІДЕО

Співачка Ані Лорак звабливо пройшлася перед камерою, погойдуючи задком.

Такий красивий елемент однієї зі своїх репетицій зірка запостила в Insta-сторіз. А зникнути йому не дали фанати, зберігши у присвяченому Кароліні акаунті.

Походка льогкая, от бєдра... Грація пантери пєрєд прижком (с)

Кароліна репетирувала сексі-ходу

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___)

Нагадаємо, іноді Лорак не стримується і влаштовує танці у власній гримерці.

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