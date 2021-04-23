Лорак у купальнику звабливо стала навколішки для ФОТО

П'ятниця, 23 квітня 2021, 09:30

Співачка Ані Лорак, котра відпочиває на Мальдівах, потішила своїх шанувальників черговим гарячим фото.

"На край світу з тобою...", - підписала яскравий кадр 42-річна Кароліна.

 
Кароліні 42 роки, і дівочу фігурку вона має завдяки не лише генетиці, а й своїм старанням та силі волі
фото з instagram лорак 
 

Нагадаємо, останнім часом подейкують, буцімто Лорак вирішила знову зійтися зі своїм ексчоловіком Муратом. Хай там як, але в теплі краї вона точно гайнула без нього.

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