Сумська, Бужинська та Цибульська розказали, чи варто відпускати чоловіків самих у відпустку

Ризик для подружжя чи необхідність? Відомі заміжні жінки поміркували про те, чи варто відпускати чоловіків на відпочинок самих.

Думки розділилися. Актриса Ольга Сумська і співачка Катя Бужинська проти відпусток окремо, а от блогерка Поліна Логунова і співачка Оля Цибульська не бачать в цьому нічого поганого.

"Я б ніколи не відпустила Борисюка десь в будинок відпочинку чи на якийсь курорт. Та ви що! Це просто одразу чоловік потрапляє в пастку. Як тільки він потрапляє у зону комфорту, окремий відпочинок, як мухи на мед. Тому треба пильнувати, контролювати цей процес. І взагалі ніколи не розслаблятися. Це величезний ризик для подружньої пари. Тому що якраз на такому відпочинку можуть бути пригоди", - заявила Сумська у програмі "Зірковий шлях".

Сумська страшенно ревнує чоловіка і ніколи в житті не відпустить самого відпочивати

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Її думку підтримала і Катерина Бужинська.

"Як чоловіка відпустити на відпочинок? Я б не відпустила. У мене красивий чоловік, який теж мене не пускає, їхати самій не дозволяє, ревнує. До мене підійшов один симпатичний молодий ведучий зі мною сфотографуватися і каже: "Можна вас так обійняти?". Я кажу: "Краще не треба. Тому що потім на гастролі чоловік не пустить". Ревнує. Ну, значить любить", - поділилася Катя.

Катя і Дмитро уже 7 років у шлюбі, але відпочинок окремо не практикують

"Ми якось намагаємося усі разом їздити на відпочинок всією сім’єю. В нас так виходить. У нас таких не було думок, щоб поїхати нарізно відпочивати кудись", - зауважила співачка Камалія.

А ось дружина актора Дмитра Ступки, Поліна Логунова, впевнена: якщо чоловік публічна людина, його можна з легкістю відпускати на відпочинок самого.

"Його всі знають у всьому світі. Якщо щось піде не так, я дізнаюся першою про це. Тому все в порядку. Я теж вважаю, що іноді людям навіть один від одного потрібно відпочити. Подумати про щось, побачити якось з іншого боку і свої відносини, і відпочинок без цієї людини… Приїжджаєш, а дружина ще худіша ніж була, вилиці у неї все вище, губи пишніші. Людина скучила, чому ні", - зазначила Поліна.

Логунова і сама любить відпочивати без чоловіка

Також не проти відпустити чоловіка самого і Оля Цибульська.

"Я насправді "за". Тому що, коли ти даєш волю людині, справжню волю, вона завжди хоче повертатися додому. Я проти історії, аби вставляти чіп кудись чоловікові і постійно контролювати його поведінку", - сказала артистка.

Чоловіку Олі пощастило - вона його не контролює. Принаймні, так каже :)

"Я завжди йшла від чоловіків, які намагалися встановити рамки і правила мені. Кицька гуляє сама по собі, і приходить тільки туди, де її люблять. І мені подобається історія із окремими спальнями, яка була в королів і королев. Мені здається, щось в цьому є. І якраз секрет пізнього сексу в хорошому сенсі цього слова, і у віці після 70, якраз десь у різних спальнях", - зауважила Цибульська.

Фото з Instagram