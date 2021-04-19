Логунова в Домінікані показала мокрі циці та обіймашки з донькою
Дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова, яка відпочиває з їхньою донечкою Богданою в Домінікані, показала своє пишне декольте крупним планом.
Щоправда, метою блогерки було не розбурхати уяву підписників, а привернути їхню увагу до важливої теми: тестування косметики та побутової хімії на тваринах.
Як наголосила Поліна, вона, ще до того як стати веганом, повністю відмовилася від "неетичних" продуктів.
"...Я не можу собі дозволити так жити заради помади або тоналки", - зазначила вона.
У сторіз же Логунова показала кілька ніжних кадрів зі своєю донею.
Нагадаємо, наприкінці квітня Богдані виповниться 4 роки. Дівчинка вже працює та заробляє гроші.
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