Логунова в Домінікані показала мокрі циці та обіймашки з донькою

Дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова, яка відпочиває з їхньою донечкою Богданою в Домінікані, показала своє пишне декольте крупним планом.

Логунова зробила гаряче цицькоселфі в Домінікані фото з instagram логунової

Щоправда, метою блогерки було не розбурхати уяву підписників, а привернути їхню увагу до важливої теми: тестування косметики та побутової хімії на тваринах.

Як наголосила Поліна, вона, ще до того як стати веганом, повністю відмовилася від "неетичних" продуктів.

Дружина Ступки показує свої принади в купальнику фрагментарно

"...Я не можу собі дозволити так жити заради помади або тоналки", - зазначила вона.

У сторіз же Логунова показала кілька ніжних кадрів зі своєю донею.

Поліна відпочиває з донькою Богданою, без чоловіка

Нагадаємо, наприкінці квітня Богдані виповниться 4 роки. Дівчинка вже працює та заробляє гроші.

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