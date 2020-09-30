"Хотіли розлучитися та розійтися": Сумська зізналася, що страшенно ревнує Борисюка

Актриса Ольга Сумська, яка торік запевняла, що не ревнива, зізналася, що насправді все навпаки. Із віком підозріливість зірки лише посилилася, і вона не приховує, що навіть намагалася перевіряти телефон Віталія Борисюка.

Також в програмі "Ранок з Україною" Сумська розказала, що за довгі роки подружнього життя в них із чоловіком часом майже доходило до розлучення.

"Ви знаєте, я страшенно ревнива, просто іноді навіть себе не впізнаю. І чомусь з віком я стала ще більш ревнивою, наприклад, чоловік не бере трубочку – думаю: "Опа!" І я тоді на Вайбер телефоную: "Ану, сонечко, покажи, що ти там? Ти не голодний?" Пішов він, скажімо, у ванну, приймати душ, і я так тихесенько, а там у нього вилазить якась СМС-очка – раз, і видно, натискаю, а я ж пароль не знаю", - поділилася акторка.

Ольга зізналася, що дуже ревнує свого Віталія

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Щоправда, Ольга підкреслила, що жодного разу не ловила свого Віталія ні на чому поганому.

"Ні! Ви що, не дай Бог! От якби я побачила таку СМС-ку. Ааа, я не знаю, що б тут було! Отаке щось побачити, та це ж капець! Скажу, що у нас все було за ці 25 років і було б дивно, якби ми не проходили такі випробування у житті. Хотіли розлучитися і розбігтися, хто куди, але нас поєднала наша Ганнуся, наше янголятко. А сьогодні янголяткові вже 18 років. Так ось склеїти дуже і дуже важко. Але якщо є бажання у двох – неодмінно це треба робити і тоді другий медовий місяць", - порадила вона.

Зірки разом уже 29 років

"Коли жінка вміє пробачити або просто переглянути щось у своєму житті, рухатися далі, цінувати стосунки, то якось легше живеться. Просто треба абстрагуватись і шукати одне в одному якісь нові можливості", - додала Сумська.

Нагадаємо, зірка вважає, що в шлюбі кожен повинен мати певну "територію свободи". До неї самої часом підбивають клинці заможі та впливові чоловіки, але Ольга надто цінує свою родину, щоби піддатися спокусі.

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