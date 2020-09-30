"Хотіли розлучитися та розійтися": Сумська зізналася, що страшенно ревнує Борисюка

Актриса Ольга Сумська, яка торік запевняла, що не ревнива, зізналася, що насправді все навпаки. Із віком підозріливість зірки лише посилилася, і вона не приховує, що навіть намагалася перевіряти телефон Віталія Борисюка.

Також в програмі "Ранок з Україною" Сумська розказала, що за довгі роки подружнього життя в них із чоловіком часом майже доходило до розлучення.

"Ви знаєте, я страшенно ревнива, просто іноді навіть себе не впізнаю. І чомусь з віком я стала ще більш ревнивою, наприклад, чоловік не бере трубочку – думаю: "Опа!" І я тоді на Вайбер телефоную: "Ану, сонечко, покажи, що ти там? Ти не голодний?" Пішов він, скажімо, у ванну, приймати душ, і я так тихесенько, а там у нього вилазить якась СМС-очка – раз, і видно, натискаю, а я ж пароль не знаю", - поділилася акторка.

Ольга зізналася, що дуже ревнує свого Віталія

Щоправда, Ольга підкреслила, що жодного разу не ловила свого Віталія ні на чому поганому.

"Ні! Ви що, не дай Бог! От якби я побачила таку СМС-ку. Ааа, я не знаю, що б тут було! Отаке щось побачити, та це ж капець! Скажу, що у нас все було за ці 25 років і було б дивно, якби ми не проходили такі випробування у житті. Хотіли розлучитися і розбігтися, хто куди, але нас поєднала наша Ганнуся, наше янголятко. А сьогодні янголяткові вже 18 років. Так ось склеїти дуже і дуже важко. Але якщо є бажання у двох – неодмінно це треба робити і тоді другий медовий місяць", - порадила вона.

Зірки разом уже 29 років

"Коли жінка вміє пробачити або просто переглянути щось у своєму житті, рухатися далі, цінувати стосунки, то якось легше живеться. Просто треба абстрагуватись і шукати одне в одному якісь нові можливості", - додала Сумська.

Нагадаємо, зірка вважає, що в шлюбі кожен повинен мати певну "територію свободи". До неї самої часом підбивають клинці заможі та впливові чоловіки, але Ольга надто цінує свою родину, щоби піддатися спокусі.

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