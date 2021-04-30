Седокова в бікіні показалася крупним планом та розповіла про доньку-американку
30 квітня 2021, 16:26
Співачка Анна Седокова разом із чоловіком Янісом Тіммою гайнули до Лос-Анджелеса.
Там Аня збирається знімати кліп, а поки відпочиває з книжкою та коханим біля басейну.
Також, судячи зо всього, Седокова побачилася зі своєю середньою дочкою Монікою, яка живе з татом і бабусею в Америці. Про те, як дівчинка змінилася, Аня розказала у сторі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Седокова показала ніжні фото доньки та сина, яких "знайшла у різних капустинах"
Седокова в обтислому вбранні пояснила, що перетворює шикарну жінку на "портову хвойду"
"В мені щось поламалося": Седокова зізналася, скільки кіло хоче скинути і яких досягла успіхів
Приєднуйтесь до дискусії