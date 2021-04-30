Седокова в бікіні показалася крупним планом та розповіла про доньку-американку

Співачка Анна Седокова разом із чоловіком Янісом Тіммою гайнули до Лос-Анджелеса.

Там Аня збирається знімати кліп, а поки відпочиває з книжкою та коханим біля басейну.

Також, судячи зо всього, Седокова побачилася зі своєю середньою дочкою Монікою, яка живе з татом і бабусею в Америці. Про те, як дівчинка змінилася, Аня розказала у сторі.

Там де басейн, там і фото в купальнику крупним планом

Дочка Ані від Максима Чернявського живе і навчається у США за рішенням суду

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