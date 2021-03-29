Остапчук показався в ванні з другою дружиною та розповів про почуття до першої

Телеведучий Володимир Остапчук рік тому розірвав шлюб зі своєю першою дружиною Оленою, а восени одружився вдруге, з нотаріускою Христиною. Утім, зізнається зірка, його стосунки з колишньою, від якої він має двох діток, досі не налагодилися.

Про своє "змішане ставлення" до Олени Вова розказав у Instagram, відповідаючи на питання підписників.

А ще Остапчук показав архівний ідилічний кадр зі своєю нинішньою половинкою.

Нагадаємо, на Мальдівах Вова з Христиною були в лютому. І привезли звідти по плюс три кілограми.

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