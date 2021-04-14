Остапчук про колишню: Я розумію, жінка ображена... та це вже сюр
Телеведучий Володимир Остапчук та його ексдружина Олена Войченко досі не змогли досягти згоди в питанні їхніх спільних дітей, Емілії та Евана.
Чоловік називає "жахіттям" той режим побачень із малими, який має зараз, та сподівається це змінити за допомогою органів опіки.
А колись Вова мріє стати татком іще більшої кількості "маленьких Остапчуків".
Про це телеведучий заявив, відповідаючи на питання підписників у Insta-сторіз.
Нагадаємо, Христина бачилася з Емілією та Еваном лічені рази, але, зі слів Володимира, вона одразу встановила з ними контакт.
Як відомо, Олена заявляла, що колишній чоловік намагається забрати в неї дітей у свою "нову щасливу родину", погрожує та шантажує.
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