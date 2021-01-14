Мами на паркеті: Гвоздьова у халаті вшкварила запальний танок із немовлям на руках. ВІДЕО
Четвер, 14 січня 2021, 16:28
У хореографки Ілони Гвоздьової навіть декретні мамські будні минають у ритмі танцю. Жінка, яка у жовтні вдруге стала мамою, заколисує синочка Домініка под ритми Monatik.
Смішне та драйвове відео Ілона зняла для свого Instagram.
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Як пояснила Гвоздьова в сторіз, дітки, котрі упродовж дев'яти місяців танцювали разом із мамою в животику, по-іншому не засинають. Нагадаємо, на чималому терміні вагітності зірка виходила на паркет "Танців з зірками", хоча за це її й критикували в мережі.
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