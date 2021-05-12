"Пацики мутят": Остапчук зняв пародію на "дівчачий" кліп Каменських. ВІДЕО

Телеведучий Володимир Остапчук, який полюбляє пародіювати зірок українського шоубізу, не зміг пройти повз кліп Насті Каменських "Девочки рулят".

У відео про те, як "пацики мутять", знявся сам Вова та популярні блогери: Євген Таллер, Богдан Шелудяк, Петро Заставний і Ваня Кришталь.

Остапчук вирішив відповісти дівчаткам, які рулять, відео про пациків, які мутять скріншоти з відео з youtube

"У цій пародії топові блогери країни нареті вирішили пролити світло на те, чим займаємося ми, мужики. Обкашляти питаннячка, вирішити за людинку, підскочити на кафу і замутити якийсь бізнес - і це ми робимо до обіду", - написав Остапчук в Instagram.

До кліпу Вова запросив відомих блогерів

"Увага! Ми не проводили жодних паралелей із серйозними бізнесменами, в яких є мережа курей-гриль, обмінники та автомийки", - вточнив він.

Хлопці креативно підійшли до питання реквізиту

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Нагадаємо, guest stars оригінальної версії від Каменських стали Леся Нікітюк і Даша Астаф'єва.

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