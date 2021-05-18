Огнєвіч у лосинах показала, в чому секрет її краси

Співачка Злата Огнєвіч, яка незабаром шукатиме кохання на телешоу "Холостячка", показалася під час свого улюбленого тренування – розтяжки.

Шпагатами артистка дивувала вже не одноразово, але чому б не подивитися на красиву Злату в лосинах ще раз.

До того ж, вона запевняє, що секрет її краси та здоров’я – це постійна робота над собою.

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Нагадаємо, нещодавно Огнєвіч згадала, як колишній ударив її в обличчя.