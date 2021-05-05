"Свята скінчилися, кілограми лишилися": Огнєвіч показала, що зробили з нею пасочки та кексики
5 травня 2021, 16:30
Співачка Злата Огнєвіч, яка стане наступною героїнею телешоу "Холостячка", готується до зустрічі з чоловіком своєї мрії. От лише великодні паски трохи стали на заваді.
Себе після свята артистка чесно показала в Instagram та повідомила, що береться за ліквідацію наїденого.
Нагадаємо, хоч у це важко повірити, але колись Злата була "трохи гладкою" дівчиною, яка їла торти на ніч.
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