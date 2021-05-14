Ударив в обличчя: Огнєвіч уперше розказала про насильство з боку колишнього

Напередодні запуску другого сезону телешоу "Холостячки" його майбутня головна героїня Злата Огнєвіч почала активно згадувати минулі стосунки.

Раніше вона розказувала, як почувалася нікчемою через критику коханого, а тепер розповіла про насильство з боку одно з ексів.

"В нас була така італійська сімейка, дуже гарячі відносини. Ми били посуд на кухні, кричали один на одного. Тобто це виглядає, напевно, дуже сексуально в якомусь кіно італійському, але в житті, повірте мені, це ніякого особисто мені задоволення не приносило", - зізналася Злата у програмі "Зірковий шлях".

До речі, Злата жодного разу не називала імен своїх бойфрендів

"І дійшло до того, що він мене вдарив по обличчю та пішов з дому охолонути, і коли він повернувся, я сказала: "Все, збирай валізи, на цьому все закінчено". Це була остання крапля", - розказала співачка.

"Там були сльози, він у мене на колінах просив пробачення. Але я сказала: "Я просто тепер тебе боюся. Якщо ти раз зі мною зробив таке під час нашої сварки і не можеш себе тримати в руках, що буде далі", - зазначила Злата.

Огнєвіч жаліється, що ніяк не може знайти собі чоловіка, який би не ревнував її до роботи

Нагадаємо, нещодавно Злата демонструвала, що з її фігурою зробили пасочки і кексики.

Фото з Instagram