Ударив в обличчя: Огнєвіч уперше розказала про насильство з боку колишнього

П'ятниця, 14 травня 2021, 16:30

Напередодні запуску другого сезону телешоу "Холостячки" його майбутня головна героїня Злата Огнєвіч почала активно згадувати минулі стосунки. 

Раніше вона розказувала, як почувалася нікчемою через критику коханого, а тепер розповіла про насильство з боку одно з ексів. 

"В нас була така італійська сімейка, дуже гарячі відносини. Ми били посуд на кухні, кричали один на одного. Тобто це виглядає, напевно, дуже сексуально в якомусь кіно італійському, але в житті, повірте мені, це ніякого особисто мені задоволення не приносило", - зізналася Злата у програмі "Зірковий шлях".

 
До речі, Злата жодного разу не називала імен своїх бойфрендів 

"І дійшло до того, що він мене вдарив по обличчю та пішов з дому охолонути, і коли він повернувся, я сказала: "Все, збирай валізи, на цьому все закінчено". Це була остання крапля", - розказала співачка.

"Там були сльози, він у мене на колінах просив пробачення. Але я сказала: "Я просто тепер тебе боюся. Якщо ти раз зі мною зробив таке під час нашої сварки і не можеш себе тримати в руках, що буде далі", - зазначила Злата.

 
Огнєвіч жаліється, що ніяк не може знайти собі чоловіка, який би не ревнував її до роботи 

Нагадаємо, нещодавно Злата демонструвала, що з її фігурою зробили пасочки і кексики

Фото з Instagram


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