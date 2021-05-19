Приходько показала себе вранішню: топлес та без мейкапу
19 травня 2021, 16:13
Співачці Анастасії Приходько, яка в березні стала багатодітною матусею, навіть брак сну та відпочинку не заважає робити красиві фото для свого Instagram.
Зірка побажала підписникам доброго ранку, показавшись без мейкапу та без одягу - принаймні згори.
Нагадаємо, Настя дуже швидко скидає набрані за вагітність кілограми. Їй помагає дієта і масаж.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Невиспана Приходько замилувала фото з немовлям: Робота мамою 24/7 найважливіша у світі
Приєднуйтесь до дискусії