Приходько показала себе вранішню: топлес та без мейкапу

Співачці Анастасії Приходько, яка в березні стала багатодітною матусею, навіть брак сну та відпочинку не заважає робити красиві фото для свого Instagram.

Зірка побажала підписникам доброго ранку, показавшись без мейкапу та без одягу - принаймні згори.

Нагадаємо, Настя дуже швидко скидає набрані за вагітність кілограми. Їй помагає дієта і масаж.

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