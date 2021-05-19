Приходько показала себе вранішню: топлес та без мейкапу

19 травня 2021, 16:13

Співачці Анастасії Приходько, яка в березні стала багатодітною матусею, навіть брак сну та відпочинку не заважає робити красиві фото для свого Instagram.

Зірка побажала підписникам доброго ранку, показавшись без мейкапу та без одягу - принаймні згори.

 
У Приходько є понад десяток татуювань, і кожне в собі якийсь глибоки сенс
фото з instagram

Нагадаємо, Настя дуже швидко скидає набрані за вагітність кілограми. Їй помагає дієта і масаж.


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