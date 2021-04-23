Невиспана Приходько замилувала фото з немовлям: Робота мамою 24/7 найважливіша у світі
Співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно зізналася, що стала мамою втретє, поділилася серією ніжних світлин із малюком.
"Оооох і нічка. Робота мамою 24/7 найважливіша в світі, хоча й нелегка. Всім мамусям, особливо з немовлятами, шлю вітання. Ну, а сьогодні в нас фемілі-лук", - написала Настя в Instagram.
Як відомо, Приходько досі не повідомила, син у неї чи донечка. Імені маляти, відповідно, теж поки не розкривала. Коментуючи один із нещодавніх дописів артистки, її колега Оля Полякова написала, що це хлопчик, але Анастасія цього не підтвердила.
Нагадаємо, в Приходько є донька Нана і син Гордій.
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