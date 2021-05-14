Приходько через 1,5 місяця після третіх пологів засвітила голий живіт та розказала про дієту
14 травня 2021, 15:32
Співачка Анастасія Приходько, яка у березні народила третю дитину, хлопчика Луку, напрочуд швидко повертається в свою "довагітну" форму.
Як виглядає зараз її тіло, і чим вона харчується, Настя чесно розкрила підписникам у Instagram.
До слова, 30-го квітня ваги показували Приходько 56,9 кілограма. А тепер уже 55,6.
Окрім дієти, Насті дуже допомагають масажі, і влітку вона сподівається робити гарні фото у купальнику.
Нагадаємо, Приходько нещодавно розказала, як їхнє з чоловіком життя через пандемію змінилося на краще.
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