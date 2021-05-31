Огнєвіч у плетеному платті вдала з себе кіногероїню Белуччі

Понеділок, 31 травня 2021, 13:00

Співачка Злата Огнєвіч, яка готується розбивати на друзки серця учасникам шоу "Холостячка", приміряла на себе образ палкої італійки. 

 
35-річна Злата та  італійський "вайб"
фото з instagram огнєвіч 

"У кожній із нас є щось від Малени...", - написала кралечка в Instagram, маючи на увазі відому кіногероїню Моніки Белуччі.

 
Співачка нагадала собі Малену
 
 

Нагадаємо, нещодавно Злата розповіла про те, що колишній бойфренд піднімав на неї руку.

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