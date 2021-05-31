Огнєвіч у плетеному платті вдала з себе кіногероїню Белуччі

Співачка Злата Огнєвіч, яка готується розбивати на друзки серця учасникам шоу "Холостячка", приміряла на себе образ палкої італійки.

35-річна Злата та італійський "вайб" фото з instagram огнєвіч

"У кожній із нас є щось від Малени...", - написала кралечка в Instagram, маючи на увазі відому кіногероїню Моніки Белуччі.

Співачка нагадала собі Малену

Нагадаємо, нещодавно Злата розповіла про те, що колишній бойфренд піднімав на неї руку.

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