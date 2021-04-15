Дружина 55-річного Павліка поділилася романтичними фото: Кохаю кожною клітинкою
Четвер, 15 квітня 2021, 10:58
Співак Віктор Павлік та його четверта дружина Катерина Репяхова на початку літа стануть батьками спільного малюка, якому вже обрали ім'я. Поки що ж парочка має можливість насолодитися романтичними моментами удвох.
Кількома кадрами з фотопрогулянки Катя поділилася в Instagram.
"...Хочу сказати, що дуже люблю чоловіка, наше місто та життя", - написала молодиця.
Нагадаємо, Віктор Франкович розраховує, що, як він стане старенький, дружина його утримуватиме і не вижене з дому.
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