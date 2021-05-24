"Спочатку й чути не хотів": дружина 55-річного Павліка розказала, чи піде він на її пологи

Співак Віктор Павлік, котрий уже через кілька тижнів стане батьком учетверте, може вперше у житті на власні очі побачити, як народжується його дитя.

Як їй вдалося змінити ставлення 55-річного артиста до партнерських пологів, його дружина Катерина Репяхова розказала в Instagram.

Зі слів молодиці, Віктор Франкович, як "дитина Радянського Союзу", спочатку без ентузіазму ставився до такої ідеї.

Малюк Катерини і Віктора Франковича вже дуже скоро народиться фото з instagram репяхової

"Він запам'ятав для себе варіант, коли до пологового не пускають нікого, і мама народженого малюка показує татові через вікно))", - пояснила Катя.

"Тобто як мій чоловік ставився до партнерських пологів, ви вже зрозуміли. Спочатку він і чути не хотів", - зізналася вона.

Але побувавши на екскурсії у приватному пологовому, де Репяхова народжуватиме первістка, артист дещо змінив свою думку. Про всяк випадок він уже зробив флюорографію.

Як пояснила Катерина, за домовленістю з лікаркою, Віктор Франкович зможе прийняти рішення в будь-який момент.

"Вийти - зайти. Як йому завгодно. Цей факт, звісно, дуже заспокоює всіх. Отже, ми в очікуванні, лишилося небагато", - резюмувала жінка.

Як відомо, в Репяхової вже 37 тижнів вагітності. Подружжя чекає на сина, якого назве Михайлом.

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