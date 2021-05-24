"Спочатку й чути не хотів": дружина 55-річного Павліка розказала, чи піде він на її пологи

24 травня 2021, 15:26

Співак Віктор Павлік, котрий уже через кілька тижнів стане батьком учетверте, може вперше у житті на власні очі побачити, як народжується його дитя.

Як їй вдалося змінити ставлення 55-річного артиста до партнерських пологів, його дружина Катерина Репяхова розказала в Instagram.

Зі слів молодиці, Віктор Франкович, як "дитина Радянського Союзу", спочатку без ентузіазму ставився до такої ідеї.

 
Малюк Катерини і Віктора Франковича вже дуже скоро народиться
фото з instagram репяхової

"Він запам'ятав для себе варіант, коли до пологового не пускають нікого, і мама народженого малюка показує татові через вікно))", - пояснила Катя.

"Тобто як мій чоловік ставився до партнерських пологів, ви вже зрозуміли. Спочатку він і чути не хотів", - зізналася вона.

Але побувавши на екскурсії у приватному пологовому, де Репяхова народжуватиме первістка, артист дещо змінив свою думку. Про всяк випадок він уже зробив флюорографію.

 
Уже після появи малюка на світ пара нарешті зіграє весілля

Як пояснила Катерина, за домовленістю з лікаркою, Віктор Франкович зможе прийняти рішення в будь-який момент.

"Вийти - зайти. Як йому завгодно. Цей факт, звісно, дуже заспокоює всіх. Отже, ми в очікуванні, лишилося небагато", - резюмувала жінка.

Як відомо, в Репяхової вже 37 тижнів вагітності. Подружжя чекає на сина, якого назве Михайлом.

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