"Ми звикли одне до одного, а це почуття вбиває стосунки": Седокова в купальнику оголосила, що йде

Співачка Ганна Седокова, яка зараз відпочиває в Греції з дітьми та чоловіком Янісом, поділилася новими гарячими фото себе у купальнику. А потім оголосила, що йде з Instagram.

фото з instagram седокової

Аню, не йди ((

Цікаво, це Седокова постила сторіз замість чоловіка, чи латвієць Тімма вже опанував солов'їну?

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Нагадаємо, кілька місяців тому Аня вже попереджала, що не дозволить Instagram руйнувати її життя. Її розізлили "вівці", які в мережі миють кісточки її дітям.

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