"Ми звикли одне до одного, а це почуття вбиває стосунки": Седокова в купальнику оголосила, що йде

Четвер, 10 червня 2021, 17:24

Співачка Ганна Седокова, яка зараз відпочиває в Греції з дітьми та чоловіком Янісом, поділилася новими гарячими фото себе у купальнику. А потім оголосила, що йде з Instagram.

 
фото з instagram седокової 
 
Аню, не йди ((
 
Цікаво, це Седокова постила сторіз замість чоловіка, чи латвієць Тімма вже опанував солов'їну?
 
 
На грецьких канікулах Аня вигулює яскраві луки власного бренду одягу
фото з instagram 
 

Нагадаємо, кілька місяців тому Аня вже попереджала, що не дозволить Instagram руйнувати її життя. Її розізлили "вівці", які в мережі миють кісточки її дітям.

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