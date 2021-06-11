Кароль із голим животом заінтригувала мережу дивними рухами. ВІДЕО

11 червня 2021, 15:39

Співачка Тіна Кароль зняла незвичне відео для TikTok під свою пісню "Все во мне". "Танцюють" у ньому лише руки артистки, а її обличчя сумне.

 
Цікаво, що це все означає

Шанувальників Тіни така хореографія здивувала: у присвяченому зірці Instagram-акаунті є як компліменти, так і несхвальні коментарі.

Нагадаємо, нещодавно Кароль провела відеоекскурсію своєю оселею.

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