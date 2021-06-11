Кароль із голим животом заінтригувала мережу дивними рухами. ВІДЕО

Співачка Тіна Кароль зняла незвичне відео для TikTok під свою пісню "Все во мне". "Танцюють" у ньому лише руки артистки, а її обличчя сумне.

Цікаво, що це все означає

Шанувальників Тіни така хореографія здивувала: у присвяченому зірці Instagram-акаунті є як компліменти, так і несхвальні коментарі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

Нагадаємо, нещодавно Кароль провела відеоекскурсію своєю оселею.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Кароль у білому влаштувала ніжну постільну фотосесію

Кароль у боді та колготках закликала жінок дозволити собі більше