Кароль із голим животом заінтригувала мережу дивними рухами. ВІДЕО
П'ятниця, 11 червня 2021, 15:39
Співачка Тіна Кароль зняла незвичне відео для TikTok під свою пісню "Все во мне". "Танцюють" у ньому лише руки артистки, а її обличчя сумне.
Шанувальників Тіни така хореографія здивувала: у присвяченому зірці Instagram-акаунті є як компліменти, так і несхвальні коментарі.
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Нагадаємо, нещодавно Кароль провела відеоекскурсію своєю оселею.
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