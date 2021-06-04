Кароль у звабливій сукні презентувала свою digital-троянду

П'ятниця, 4 червня 2021, 13:28

Співачка Тіна Кароль встигає не лише знімати нові кліпи та живі концерти, а й розробляти хустки, постільну білизну та ювелірні прикраси.

Зірка у дуже сексуальній сукні презентувала чергове творіння - срібне кольє з підвіскою-трояндою "Трініті"  .

"Digital-троянда прикрашена гравіруванням у вигляді мікросхем", - повідомила Тіна в Instagram.

 
Не знаєш куди дивитися - на декольте чи все-таки на кулон-троянду 

Підвіска виконана зі срібла 925 проби і йде в комплекті з ланцюжком на регульованою довжині від 40 до 50 см.

 
Тіна продовжує колаборації з відомими брендами
 
До речі, у схожій сукні Кароль з'являлася в ефірі "Танців з зірками"

Нагадаємо, днями у мережі оприлюднили відео, на якому Тіна Кароль у топіку та спортивках показує свою оселю. 


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів