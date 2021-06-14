Фокіна в боді посвітила на камеру м’язистими ногами. ВІДЕО

Співачка Маша Фокіна заінтригувала своїх підписників фрагментом зйомки, де вона в чорному боді і на високих підборах позує фотографу.

Найбільше уваги і компліментів дісталося струнким і спортивним ногам Марії.

"Космос", "хочу такі самі ноги" - пишуть коментатори Фокіній.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓜𝓪𝓼𝓱𝓪 𝓕𝓸𝓴𝓲𝓷𝓪 (@mashafokina) Маша не уточнювала, для чого ця зйомка

Окрім зображень себе, Маша показує в мережі свого синочка Гебріела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓜𝓪𝓼𝓱𝓪 𝓕𝓸𝓴𝓲𝓷𝓪 (@mashafokina)

Нагадаємо, про те, що у неї є син, Фокіна повідомила, коли хлопчику було вже півтора роки.