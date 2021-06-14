Фокіна в боді посвітила на камеру м’язистими ногами. ВІДЕО
14 червня 2021, 16:15
Співачка Маша Фокіна заінтригувала своїх підписників фрагментом зйомки, де вона в чорному боді і на високих підборах позує фотографу.
Найбільше уваги і компліментів дісталося струнким і спортивним ногам Марії.
"Космос", "хочу такі самі ноги" - пишуть коментатори Фокіній.
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Окрім зображень себе, Маша показує в мережі свого синочка Гебріела.
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Нагадаємо, про те, що у неї є син, Фокіна повідомила, коли хлопчику було вже півтора роки.
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