Фокіна в боді посвітила на камеру м’язистими ногами. ВІДЕО

Понеділок, 14 червня 2021, 16:15

Співачка Маша Фокіна заінтригувала своїх підписників фрагментом зйомки, де вона в чорному боді і на високих підборах позує фотографу. 

Найбільше уваги і компліментів дісталося струнким і спортивним ногам Марії.

"Космос", "хочу такі самі ноги" - пишуть коментатори Фокіній.

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Публикация от 𝓜𝓪𝓼𝓱𝓪 𝓕𝓸𝓴𝓲𝓷𝓪 (@mashafokina)

 
Маша не уточнювала, для чого ця зйомка 

Окрім зображень себе, Маша показує в мережі свого синочка Гебріела. 

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Публикация от 𝓜𝓪𝓼𝓱𝓪 𝓕𝓸𝓴𝓲𝓷𝓪 (@mashafokina)

Нагадаємо, про те, що у неї є син, Фокіна повідомила, коли хлопчику було вже півтора роки


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