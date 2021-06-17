Рікі Мартін із коханим чоловіком прикрасили обкладинку глянцю. Чуттєві ФОТО
Четвер, 17 червня 2021, 10:18
Пуерториканський співак Рікі Мартін та його чоловік, художник Джван Йосеф стали зірками чергового номеру журналу CAP 74024. Для обкладинки багатодітна пара позувала топлес та в обіймах одне одного.
Нагадаємо, для обох чоловіків цей шлюб перший. Вони виховують чотирьох дітей: 12-річних синів Рікі та спільних доньку та сина. Усіх дітлахів народили сурогатні матері, а виховувати помагає бабуся.
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