Рікі Мартін із коханим чоловіком прикрасили обкладинку глянцю. Чуттєві ФОТО

Пуерториканський співак Рікі Мартін та його чоловік, художник Джван Йосеф стали зірками чергового номеру журналу CAP 74024. Для обкладинки багатодітна пара позувала топлес та в обіймах одне одного.

Чоловіки щасливо одружені вже понад три роки

Нагадаємо, для обох чоловіків цей шлюб перший. Вони виховують чотирьох дітей: 12-річних синів Рікі та спільних доньку та сина. Усіх дітлахів народили сурогатні матері, а виховувати помагає бабуся.

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