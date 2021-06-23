Екс-"ВІА Гра" Романова в купальнику позваблювала мокрими грудьми
23 червня 2021, 09:30
Співачка Міша Романова опинилася у числі запрошених дівчат у спа-тур від салону Алли Барановської, і мала нагоду вигуляти багато сексі-луків і купальників.
Гості одного з готелів турецького міста Белек мали щастя побачити Мішу і в леопарді, і в червоному міні, і в шляпі та з глибоким декольте.
Усі образи артистки об’єднує одне - акцент на її пружних ̶ш̶т̶у̶ч̶н̶и̶х̶ ̶ грудях.
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Нагадаємо, нещодавно Міша в купальнику жалілася, що її нема кому фотографувати.
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