Екс-"ВІА Гра" Романова в купальнику позваблювала мокрими грудьми

Середа, 23 червня 2021, 09:30

Співачка Міша Романова опинилася у числі запрошених дівчат у спа-тур від салону Алли Барановської, і мала нагоду вигуляти багато сексі-луків і купальників.

Гості одного з готелів турецького міста Белек мали щастя побачити Мішу і в леопарді, і в червоному міні, і в шляпі та з глибоким декольте.

Усі образи артистки об’єднує одне - акцент на її пружних  ̶ш̶т̶у̶ч̶н̶и̶х̶ ̶ грудях.

 
"Важко бути кежуал, коли ти лакшері", - пише Міша в своєму Instagram
 
Ууу, гаряче! 
 
Такі гарні циці Міші зробив ексчоловік Слави Камінської Едгар Камінський 
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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

 
Романова любить мокрі фото 

Нагадаємо, нещодавно Міша в купальнику жалілася, що її нема кому фотографувати


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