Стужук у Туреччині похизувалася апетитними формами в купальнику. ФОТО

Неділя, 27 червня 2021, 09:56

Блогерка Софія Стужук, яка в березні зробила собі "цицюлі", хизується результатом майстерності пластичних хірургів у Туреччині. 

Багатодітна мамця вперше гайнула на відпочинок сама та наробила сексі-фото в блакитному купальнику.

 
Стужук гайнула на відпочинок до Туреччини
фото з instagram стужук 

"...Я зараз у максимальній гармонії та почуваюся щасливою! Впевнена, ви це бачите! Неймовірно приголомшливе життя. Кайфово бути собою, справжньою. Насолоджуюся цим життям", - поділилася Соня в Instagram.

 
У кралечки чайлдфі-відпустка
 
 
Раніше Софія соромилася своїх грудей
 
 
 
 

Нагадаємо, нещодавно Стужук нарешті розкрила інтригу навколо своїх стосунків із учасником "Холостячки" Андрієм Шатирком.

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