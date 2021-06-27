Стужук у Туреччині похизувалася апетитними формами в купальнику. ФОТО
27 червня 2021, 09:56
Блогерка Софія Стужук, яка в березні зробила собі "цицюлі", хизується результатом майстерності пластичних хірургів у Туреччині.
Багатодітна мамця вперше гайнула на відпочинок сама та наробила сексі-фото в блакитному купальнику.
"...Я зараз у максимальній гармонії та почуваюся щасливою! Впевнена, ви це бачите! Неймовірно приголомшливе життя. Кайфово бути собою, справжньою. Насолоджуюся цим життям", - поділилася Соня в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Стужук нарешті розкрила інтригу навколо своїх стосунків із учасником "Холостячки" Андрієм Шатирком.
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