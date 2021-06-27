Стужук у Туреччині похизувалася апетитними формами в купальнику. ФОТО

Блогерка Софія Стужук, яка в березні зробила собі "цицюлі", хизується результатом майстерності пластичних хірургів у Туреччині.

Багатодітна мамця вперше гайнула на відпочинок сама та наробила сексі-фото в блакитному купальнику.

Стужук гайнула на відпочинок до Туреччини фото з instagram стужук

"...Я зараз у максимальній гармонії та почуваюся щасливою! Впевнена, ви це бачите! Неймовірно приголомшливе життя. Кайфово бути собою, справжньою. Насолоджуюся цим життям", - поділилася Соня в Instagram.

У кралечки чайлдфі-відпустка

Нагадаємо, нещодавно Стужук нарешті розкрила інтригу навколо своїх стосунків із учасником "Холостячки" Андрієм Шатирком.

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