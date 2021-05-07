"Ні операцій, ні філлерів, навіть губи здула": Стужук здивувалася, як змінилося її обличчя. ФОТО

Блогерка Софія Стужук, у чиєму житті зараз настав період великих змін, зізналася, що відчуває себе новою людиною і з дівчинки перетворилася на жінку.

Insta-зірка підкреслює, що нічого "кардинального" не робила зі своїм обличчям. Але знайдені архівні фото її шокували.

Цим враженням Соня вирішила поділитися в Instagram і спеціально зробила кілька кадрів в тому самому одязі.

Це Софія зразка минулого літа фото з instagram стужук

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"Була, чесно, шокована. Стала гортати всю свою стрічку, намагаючись зрозуміти, що сталося. Коли і як я так сильно змінилася. Надто за останній рік. Адже з обличчям нічого кардинального я не робила. Ні операцій, ні філлерів. Навіть губи здула рік тому. Ну брекети, так, зайві кіло дають своє: щічки, подборіддячко там", - зізналася Стужук.

А це тепер

"Але ж я просто зовсім інша. Не менш вродлива зараз. Не стара. Просто зовсім інша. Жінка, не дівчинка вже", - зазначила 25-річна матуся трьох дітей.

Зі слів блогерки, зараз вона почувається новою в усьому.

"Я стільки всього пережила, через стільки всього пройшла, я стільки усвідомила. Я нарешті почала набувати самої себе... самооцінки, якої рік тому просто не було зовсім. Я стала дуже сильною", - запевнила жінка.

Стужук вважає, що з дівчинки перетворилася на жінку

Як відомо, в квітні 2020-го Софія розійшлася з батьком своїх доньок та сина, Дмитром. І хоча причиною буцімто був аб'юз із його боку, парі вдалося зберегти добрі стосунки. У жовтні того ж року Дмитро раптово помер від COVID-19.

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