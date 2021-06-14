"Щаслива у моменті" Стужук розказала про стосунки з Шатирком

Блогерка Софія Стужук, яка кілька місяців інтригувала широкий загал своїм співмешканством із учасником "Холостячки" Андрієм Шатирком, нарешті вирішила розставити крапки над "і".

Жіночка пояснила, що вони просто друзі.

"...Виводжу себе з іміджу "обрала не того, кинула Андрія". Шансів обрати Андрія в мене не було в принципі за фактом, тому що це було від початку узгоджено, що Андрій не хоче зі мною стосунків. Та й типаж жінок у нього інший. Хоча, в принципі, в мене теж", - написала Соня в Instagram.

"Ми у статусі друзів/близьких людей/ та хоч у братерсько-сестринських стосунках, але не в партнерських. Така була домовленість", - підкреслила вона.

Зі слів Стужук, вона цілком щиро описувала свої стосунки з Шатирком як ідеальні.

"Я дійсно вважаю, що в нас із Андрієм ідеальна взаємодія та, мабуть, +/- таких стосунків я би собі й хотіла. За винятком, виходить, одного нюансику", - запевнила блогерка.

Стужук знайшла собі того, хто дивитиметься на неї як Шатирко на морозиво?

Водночас Софія наче й натякнула, що в її любовному житті таки дещо відбувається.

"Те, що відбувається зараз, я не сильно хочу коментувати, щиро кажучи. Мені просто добре. Я давно цього чекала. Я просто щаслива в моменті, а там буде видно. І ні, я більше в цьому житті ніколи не оберу біль, не переживайте", - підсумувала вона.

Останніми днями в Instagram та TikTok Соні можна помітити нового персонажа: такого собі Акселя Вайца, 27-річного гравця аматорського футбольного клубу "Аякс" із Нідерландів. Але які стосунки пов'язують цих двох, поки зрозуміти важко.

Стужук влаштувала Вайцу красивий сюрприз на його 27-річчя, гуляла з ним Києвом та дивилася матч на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, Софія була заміжня за блогером Дмитром Стужуком. Вони розлучилися незадовго до смерті чоловіка від COVID-19.

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