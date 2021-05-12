Еллерт не впізнає: Мішина епатувала кардинальною зміною зачіски та яскравим макіяжем

Акторка Ксенія Мішина вирішила поміркувати про те, чому ми так боїмося змін. Чому насправді їх не треба боятися, вона продемонструвала на власному прикладі, показавши своє фантастичне перетворення в Instagram.

"Чому ми так сильно боїмося змін? Тому що так працюють пастки нашого мозку... Страх - це просто пастка, щоби не ризикувати... і як я вже 100 разів переконалася, в більшості випадків він є абсолютно ілюзорним!", - запевнила зірка.



Мішина приміряла дуже незвичний для себе образ фото для jetsetter з instagram мішиної

"Хочете щось змінити? Змінюйте! Зробіть щось інакше, по-новому! Всі рішення, настрої, почуття, дії залежать лише від вас! Не прийде ніякий чарівник та не вирішить усі ваші проблеми! А знаєте, чому? Бо цей чарівник - це ви!", - заявила вона.

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Як вам кучерява Ксенія?

Нагадаємо, торік Ксюша не побоялася кардинально змінити своє життя та вирушила шукати кохання в шоу "Холостячка". Тепер у неї є бойфренд Олександр Еллерт.

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