Трішки спеки: Гросу в купальнику стала навколішки у морській піні

Співачка Аліна Гросу скористалася єдиним вихідним в Одесі і наробила гарячих фото в купальнику.

26-річна артистка попозувала у чорному бікіні в морській піні та виклала одразу кілька кадрів з різних ракурсів.

"Трішки спеки і засмаженого тіла", - написала Аліна.

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Останнім часом Аліна дивує експериментами зі стилем, але фото в купальнику є фото в купальнику

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