Трішки спеки: Гросу в купальнику стала навколішки у морській піні

Четвер, 1 липня 2021, 14:52

Співачка Аліна Гросу скористалася єдиним вихідним в Одесі і наробила гарячих фото в купальнику.

26-річна артистка попозувала у чорному бікіні в морській піні та виклала одразу кілька кадрів з різних ракурсів.

"Трішки спеки і засмаженого тіла", - написала Аліна.

 
А фотографував, мабуть, Полянський?
 
 
 
Останнім часом Аліна дивує експериментами зі стилем, але фото в купальнику є фото в купальнику 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Еммо Стоун, посунься: Гросу стала сексапільною Круеллою в новому ВІДЕО

Допоміг прийти до тями: Гросу розказала, чим її підкорив Полянський

Гросу насмішила еротикою з волохатими ногами. ВІДЕО


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів