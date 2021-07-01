Трішки спеки: Гросу в купальнику стала навколішки у морській піні
1 липня 2021, 14:52
Співачка Аліна Гросу скористалася єдиним вихідним в Одесі і наробила гарячих фото в купальнику.
26-річна артистка попозувала у чорному бікіні в морській піні та виклала одразу кілька кадрів з різних ракурсів.
"Трішки спеки і засмаженого тіла", - написала Аліна.
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