Допоміг прийти до тями: Гросу розказала, чим її підкорив Полянський

Співачка Аліна Гросу розказала, чим саме підкорив її актор Роман Полянським, стосунки з яким їй вже нема сенсу приховувати. Адже всі давно все зрозуміли.

Також Аліна зізналася, що її весілля з ексчоловіком могло взагалі не бути.

Про все це вона розповіла Славі Дьоміну на "Люкс ФМ".

Стосунки з Олександром Комковим в Аліни були неідеальними ще до весілля. Але тоді вони вирішили спробувати все врятувати.

"Коли вже все йшло до весілля, у нас було два варіанти – або розійтися, і логіка в цьому була, або зіграти весілля і почати все заново. Ми старалися, хотіли поновити, але якось одразу все не зв’язалося", - сказала Аліна.

А після розлучення їй було важко, було відчуття, що "їде дах". Тоді допомагали близькі люди і саме тоді Гросу познайомилася з Романом.

"Рома, перш за все, друг. Я не кажу, що він "швидка допомога" й мене рятував. Але коли було погано після довготривалих стосунків, як буває у дівчат, і почав їхати дах, він допоміг прийти до тями. Згадати, що я особистість, можу лишатися одна, і це неважко. Робив усе, щоб зрозуміла - я прекрасна і потрібна", - поділилася Аліна.

Також співачка розказала, що для неї найважливіше і взаєминах:

"Щирість, відданість, погляд двох людей в одному напрямку".

"Рома ставиться позитивно до всього, що подобається мені. Ми з ним дуже схожі. Так сталося, що до зустрічі з ним я була абсолютно недомашньою. Може, через непрості стосунки з чоловіком хотілося бувати десь, аби не вдома. Атмосфера тиснула на голову. Рома навпаки - був домашнім. І зараз я змінилася, почала любити посиденьки вдома", - також розказала Аліна.

А ще Аліна вкотре запевнила, що не робила пластику обличчя, а просто змінила мейкап та пофарбувалася у білявку

Фото з Instagram та стоп-кадри з відео на YouTube