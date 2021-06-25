Еммо Стоун, посунься: Гросу стала сексапільною Круеллою в новому ВІДЕО

Співачка Аліна Гросу перевтілилася у кінолиходійку Круеллу. Цей образ зірка приміряла приміряла для свого нового кліпу "Малиновые губы".

Щоби передати стилістику нашумілого фільму з Еммою Стоун, у відео були задіяні далматинці, кабріолет, черепи тощо. Спеціально для зйомок було розроблено унікальні сукні, створені із сотень газетних вирізок, і перуки.

Режисеркою кліпу виступила Олена Вінярська.

"Аліну Гросу знають усі й дуже давно. Її творчий шлях настільки унікальний і багатий на події, що ми з командою постаралися обіграти це все в її нових образах! У кліпі показані різні гучні історії з її життя. А шлейф сукні, який тягнеться по землі — це і є її історія, її злети й падіння, досвід", - поділилася вона.

"Це не перший мій досвід роботи з тваринами на майданчику. Було непросто стояти на високих підборах, співати й утримувати неслухняних собак на повідках. Ми спробували зробити казку, де моя героїня зачаровує своєю енергією та чарами всіх тих, хто попадеться на її шляху", - зазначила сама Аліна.

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Нагадаємо, не так давно Гросу нарешті підтвердила свій роман із актором Романом Полянським, гарячі сцени з яким шануваальники вже мали нагоду бачити в її кліпах.

Фото пресслужби, відео з YouTube

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