Малюк на борту: Фролова в легкій сукні влаштувала 3-місячному синові першу водну прогулянку
Субота, 3 липня 2021, 12:14
Телеведуча Василіса Фролова та її синочок Родіон активно проводять літо-2021. Зганявши з 3-місячним малюком на джаз-фест у Львів, зіркова мама знайшла цікаве заняття і в Києві. Родіон побував на своїй першій у житті водній прогулянці.
Фото Вася поділилася в Instagram. Як зазначила телеведуча у коментарях, Родіону пригода на Дніпрі сподобалася.
Нагадаємо, первістка від продюсера Дмитра Котеленця Фролова народила в березні. Причому диво-вагітність, на яку зірка вже й не сподівалася, настала під час першого ж інтимного побачення пари.
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