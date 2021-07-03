Малюк на борту: Фролова в легкій сукні влаштувала 3-місячному синові першу водну прогулянку

Телеведуча Василіса Фролова та її синочок Родіон активно проводять літо-2021. Зганявши з 3-місячним малюком на джаз-фест у Львів, зіркова мама знайшла цікаве заняття і в Києві. Родіон побував на своїй першій у житті водній прогулянці.

Фото Вася поділилася в Instagram. Як зазначила телеведуча у коментарях, Родіону пригода на Дніпрі сподобалася.

3-місячний Родіон уперше катався на яхті фото з instagram фролової

Василіса доводить, що мамам малюків теж можна (і треба!) розважатися

Реклама:

Нагадаємо, первістка від продюсера Дмитра Котеленця Фролова народила в березні. Причому диво-вагітність, на яку зірка вже й не сподівалася, настала під час першого ж інтимного побачення пари.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

43-річна Фролова розказала, як зберегти прекрасну форму після пологів. Спойлер: гроші