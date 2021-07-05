Єфросиніна вигуляла яскраві пляжні луки на відпочинку з чоловіком своєї мрії

Телеведуча Маша Єфросиніна, котрій нещодавно вдалося вирватися до Мексики вдвох із чоловіком, Тимуром Хромаєвим, тепер гайнула до Туреччини.

Цього разу відпочивати з Машею настала черга сина, 6-річного Олександра.

Маша Єфросиніна привезла сина на море фото з instagram єфросиніної

Фото з ним теледіва позначає хештегом "чоловік моєї мрії".

У телеведучої канікули з "чоловіком її мрії"

У Єфросиніної помаранчевий настрій

У серпні Сашкові виповниться 7

Нагадаємо, 17-річна донька Маші й Тимура, Нана навчається в Канаді. Зіркова мама не приховує, що розлука з дівчинкою дається їй дуже важко.

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