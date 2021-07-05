Єфросиніна вигуляла яскраві пляжні луки на відпочинку з чоловіком своєї мрії
Понеділок, 5 липня 2021, 11:45
Телеведуча Маша Єфросиніна, котрій нещодавно вдалося вирватися до Мексики вдвох із чоловіком, Тимуром Хромаєвим, тепер гайнула до Туреччини.
Цього разу відпочивати з Машею настала черга сина, 6-річного Олександра.
Фото з ним теледіва позначає хештегом "чоловік моєї мрії".
Нагадаємо, 17-річна донька Маші й Тимура, Нана навчається в Канаді. Зіркова мама не приховує, що розлука з дівчинкою дається їй дуже важко.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Єфросиніна у 42-й день народження поміркувала про свою "обколоту морду"
"Мій янгол": Єфросиніна привітала красуню-доньку з 17-річчям
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії