Єфросиніна вигуляла яскраві пляжні луки на відпочинку з чоловіком своєї мрії

5 липня 2021, 11:45

Телеведуча Маша Єфросиніна, котрій нещодавно вдалося вирватися до Мексики вдвох із чоловіком, Тимуром Хромаєвим, тепер гайнула до Туреччини.

Цього разу відпочивати з Машею настала черга сина, 6-річного Олександра.

 
Маша Єфросиніна привезла сина на море
фото з instagram єфросиніної

Фото з ним теледіва позначає хештегом "чоловік моєї мрії".


 
У телеведучої канікули з "чоловіком її мрії"
 
 
У Єфросиніної помаранчевий настрій
 
 
 
У серпні Сашкові виповниться 7
 

Нагадаємо, 17-річна донька Маші й Тимура, Нана навчається в Канаді. Зіркова мама не приховує, що розлука з дівчинкою дається їй дуже важко.

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