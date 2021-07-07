"Ой на Івана, ой на Купала": Федишин у грайливому міні попозувала на травичці. ФОТО

Співачка Ірина Федишин влаштувала мініфотосесію з нагоди Івана Купала. 34-річна красуня звабливо позувала на природі.

"Ой на Івана, ой на Купала", - написала артистка у Instagram, запропонувавши фолловерам продовжити фразу.

Іра на Купала шукала квітку папороті та втомилася? фото з instagram федишин

У співачки вийшов тематичний мініфотосет

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Нагадаємо, нещодавно Іра показала фотографію зі свого шкільного випускного та довела, що час над нею взагалі не владний.

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