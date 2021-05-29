Узагалі не змінилася: 34-річна Федишин зачарувала ФОТО зі свого шкільного випускного

Співачка Ірина Федишин у 34 роки виглядає як школярка. І що це не лестощі, а щирісінька правда, доводить архівне фото, яким зірка поділилася в Instagram.

Іра з однокласницями сфотографувалася на випускному вечорі.

На те, що відтоді Федишин анітрохи не змінилася, звернули увагу її підписники та засипали матусю двох дітей компліментами.

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До слова, чоловік та продюсер Ірини, Віталій Човник вирішив не відставати від спортивної красуні-дружини та зайнявся спортом. Як із гордістю повідомила вона в Instagram, її коханий вже скинув 11 кіло.

Федишин підсадила чоловіка на фітнес?

Нагадаємо, фотографії себе у шкільні роки нещодавно показували в мережі Надя Дорофєєва й Леся Нікітюк.

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