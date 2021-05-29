Узагалі не змінилася: 34-річна Федишин зачарувала ФОТО зі свого шкільного випускного

Співачка Ірина Федишин у 34 роки виглядає як школярка. І що це не лестощі, а щирісінька правда, доводить архівне фото, яким зірка поділилася в Instagram.

Іра з однокласницями сфотографувалася на випускному вечорі.

На те, що відтоді Федишин анітрохи не змінилася, звернули увагу її підписники та засипали матусю двох дітей компліментами.

До слова, чоловік та продюсер Ірини, Віталій Човник вирішив не відставати від спортивної красуні-дружини та зайнявся спортом. Як із гордістю повідомила вона в Instagram, її коханий вже скинув 11 кіло.

Федишин підсадила чоловіка на фітнес?

Нагадаємо, фотографії себе у шкільні роки нещодавно показували в мережі Надя Дорофєєва й Леся Нікітюк.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Урок від Федишин: як зробити маску за дві хвилини. ВІДЕО