"Доросла дівчинка, але та ще коза": Полякову клонували у новому драйвовому кліпі
Співачка Оля Полякова "розмножилася" шляхом клонування та врятувала вечірку, на яку не з'явилися гості.
Це сталося в новому кліпі артистки на пісню "Взрослая девочка".
Героїня відео, яка святкує день народження, "замовляє" виконавицю одним кліком, і та влаштовує запальну денс-паті.
Родзинкою кліпу є те, що створювався він за допомогою нейромаркетингових досліджень. Метою було отримати саме такий продукт, який максимально відповідатиме очікуванням аудиторії Полякової.
"Перед нами стояло завдання комплексно проаналізувати кліп Олі: визначити, які кадри в кліпі більше подобаються людям, а які краще переробити, які слова в пісні приємні, а які не зовсім зрозумілі. Реакції фокус-групи вимірювали спецобладнанням: нейрошоломом, датчиками вимірювання пульсу і поту на пальцях, пристроєм для фіксації погляду", - пояснили дослідники.
"Все це допомогло визначити сцени з максимальним залученням глядача і моменти, які потребують доопрацювання. Всі наші рекомендації були прийняті командою продакшну і успішно внесені до фінальної версії кліпу, що дозволило йому стати таким, який буде краще "заходити" мозку людини", - зазначили вони.
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Нагадаємо, днями Оля Полякова записала гнівне звернення до "мужнього грузина" Валерія Меладзе.
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