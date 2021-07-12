"Поки що без відпустки": Крук попозувала в купальнику та "окулярах зварювальника"
12 липня 2021, 12:20
Телеведуча та спортсменка Валерія Крук лише в червні побувала в Туреччині, але вже знову натомилася. У новому купальнику та "окулярах зварювальника" кралечка на вихідних порелаксувала в басейні, перш ніж увірватися в новий робочий тиждень.
"Хто теж поки що без відпустки? Давайте в коментарях підтримаємо одне одного! Щоби не так образливо було", - запропонувала Лєра в Instagram.
Нагадаємо, в омріяну відпустку Крук повезе "груди мрії", адже нещодавно їй замінили імпланти. Щоправда, через операція коштувала зірці чималих нервів, і вона навіть боялася, що не прокинеться після наркозу.
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