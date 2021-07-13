Кардашян у модному купальнику посвітила соковитими формами на травичці
13 липня 2021, 10:27
Американська реалітідіва Кім Кардашян доводить, що для гарячої фотосесії в купальнику зовсім не обов'язковий пляж. 40-річна красуня звабливо попозувала під деревами на траві.
На Кім - модний цього літа купальник-"жатка".
Нагадаємо, зіркова багатодітна матуся зараз розлучається з репером Каньє Вестом. І, подейкують, вакантне місце в серці артиста вже окупувала супермодель Ірина Шейк.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Фамільні форми: Кім Кардашян і Кайлі Дженнер засмагають у крихітних купальничках. ФОТО
Лондонська блогерка витратила $1,5 мільйона, щоби стати "клоном" Кардашян
Приєднуйтесь до дискусії