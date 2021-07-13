Кардашян у модному купальнику посвітила соковитими формами на травичці

Американська реалітідіва Кім Кардашян доводить, що для гарячої фотосесії в купальнику зовсім не обов'язковий пляж. 40-річна красуня звабливо попозувала під деревами на траві.

На Кім - модний цього літа купальник-"жатка".

Кім у сексі-купальнику прогулялася десь у лісі фото з instagram кардашян

Красуня прилягла, щоби прорекламувати текілу

Нагадаємо, зіркова багатодітна матуся зараз розлучається з репером Каньє Вестом. І, подейкують, вакантне місце в серці артиста вже окупувала супермодель Ірина Шейк.

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