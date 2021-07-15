Дочка Сумської похвалилася рельєфним пресом коло басейну. ФОТО

Старша донька актриси Ольги Сумської, теж актриса Антоніна Паперна показала, чого досягла активними заняттями спортом.

Мама двох дітей виклала фото в купальнику і отримала купу компліментів від підписників.

Фоловери оцінили рельєфні форми Тоні та похвалили за роботу над собою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

Нагадаємо, нещодавно Антоніна розказала, скільки кілограмів скинула за рік, та заявила, що не прагне бути худорлявою.