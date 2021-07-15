Дочка Сумської похвалилася рельєфним пресом коло басейну. ФОТО
Четвер, 15 липня 2021, 15:45
Старша донька актриси Ольги Сумської, теж актриса Антоніна Паперна показала, чого досягла активними заняттями спортом.
Мама двох дітей виклала фото в купальнику і отримала купу компліментів від підписників.
Фоловери оцінили рельєфні форми Тоні та похвалили за роботу над собою.
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Нагадаємо, нещодавно Антоніна розказала, скільки кілограмів скинула за рік, та заявила, що не прагне бути худорлявою.
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