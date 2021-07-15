Дочка Сумської похвалилася рельєфним пресом коло басейну. ФОТО

15 липня 2021, 15:45

Старша донька актриси Ольги Сумської, теж актриса Антоніна Паперна показала, чого досягла активними заняттями спортом.

Мама двох дітей виклала фото в купальнику і отримала купу компліментів від підписників.

Фоловери оцінили рельєфні форми Тоні та похвалили за роботу над собою.

 
Паперна народила другу дитину у квітні минулого року
фото з Instagram
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Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

Нагадаємо, нещодавно Антоніна розказала, скільки кілограмів скинула за рік, та заявила, що не прагне бути худорлявою.


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