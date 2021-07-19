Віталіна Ющенко у бікіні похвалилася мальдівськими канікулами
Понеділок, 19 липня 2021, 15:27
Поки невістка експрезидента Віктора Ющенка, Олена критикувала бодіпозитив у мережі, його старша донька Віталіна насолоджувалася відпочинком на Мальдівах.
У своєму Instagram Ющенко виклала кілька фотографій та відео з відпустки. І, звісно ж, без світлин у купальнику не обійшлося.
До речі, старша дочка Віталіни, Доменіка теж була на Мальдівах, але ще у березні.
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