Віталіна Ющенко у бікіні похвалилася мальдівськими канікулами

19 липня 2021, 15:27

Поки невістка експрезидента Віктора Ющенка, Олена критикувала бодіпозитив у мережі, його старша донька Віталіна насолоджувалася відпочинком на Мальдівах.

У своєму Instagram Ющенко виклала кілька фотографій та відео з відпустки. І, звісно ж, без світлин у купальнику не обійшлося.

До речі, старша дочка Віталіни, Доменіка теж була на Мальдівах, але ще у березні.

 
Дивно, що Віталіна зняла з шиї свої перлини, в яких вона раніше навіть у спортзал ходила
 
Між іншим, Ющенко досі не зізналася, з ким вона зараз у стосунках
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Публикация от Vitalina Yushchenko (@vitalinayushchenko)

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Публикация от Vitalina Yushchenko (@vitalinayushchenko)

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