Віталіна Ющенко у бікіні похвалилася мальдівськими канікулами

Поки невістка експрезидента Віктора Ющенка, Олена критикувала бодіпозитив у мережі, його старша донька Віталіна насолоджувалася відпочинком на Мальдівах.

У своєму Instagram Ющенко виклала кілька фотографій та відео з відпустки. І, звісно ж, без світлин у купальнику не обійшлося.

До речі, старша дочка Віталіни, Доменіка теж була на Мальдівах, але ще у березні.

Дивно, що Віталіна зняла з шиї свої перлини , в яких вона раніше навіть у спортзал ходила

Між іншим, Ющенко досі не зізналася, з ким вона зараз у стосунках

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitalina Yushchenko (@vitalinayushchenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitalina Yushchenko (@vitalinayushchenko)

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