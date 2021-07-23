Камінська показала, як виглядає зрання без мейкапу. ФОТО
23 липня 2021, 14:53
Співачка Слава Камінська, яка нещодавно зробила собі ін'єкції краси, поділилася "постільним" фото. 37-річна екс-"НеАнгел" показала себе вранішню й ненафарбовану.
Нагадаємо, Слава не бачить сенсу в тім, щоби постити в мережі "до огидного відфотошоплені" кадри, і не робить трагедії з того, що на відпочинку "нажирає собі дупу".
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