Онука Ротару в млосних позах показалася на тлі італійських краєвидів

Середа, 28 липня 2021, 12:57

Онука співачки Софії Ротару, 20-річна Соня Євдокименко, яка відпочиває зі своїм хлопцем в Італії, за романтикою не забуває й заповнювати свій Instagram красивим контентом.

У ефектному луці та млосних позах дівчина знялася на тлі моря.

 
Онука Ротару хвалиться гарною собою на тлі гарних краєвидів
фото з instagram євдокименко 
 
Мабуть, Соню фотографує коханий
 
 

Нагадаємо, Соня та її бойфренд Денис Жаданов відсвяткували першу річницю стосунків. Тим часом зіркова бабуся вважає, що заміж онучці ще рано.

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