Онука Ротару в млосних позах показалася на тлі італійських краєвидів
Середа, 28 липня 2021, 12:57
Онука співачки Софії Ротару, 20-річна Соня Євдокименко, яка відпочиває зі своїм хлопцем в Італії, за романтикою не забуває й заповнювати свій Instagram красивим контентом.
У ефектному луці та млосних позах дівчина знялася на тлі моря.
Нагадаємо, Соня та її бойфренд Денис Жаданов відсвяткували першу річницю стосунків. Тим часом зіркова бабуся вважає, що заміж онучці ще рано.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Онучка Ротару з нагоди свого 20-річчя продемонструвала стрункі ніжки на тлі вігваму
Багаторівневий котедж та суцільна хвоя: оселю Ротару під Києвом показали з неба
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії