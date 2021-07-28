Онука Ротару в млосних позах показалася на тлі італійських краєвидів

Онука співачки Софії Ротару, 20-річна Соня Євдокименко, яка відпочиває зі своїм хлопцем в Італії, за романтикою не забуває й заповнювати свій Instagram красивим контентом.

У ефектному луці та млосних позах дівчина знялася на тлі моря.

Онука Ротару хвалиться гарною собою на тлі гарних краєвидів фото з instagram євдокименко

Мабуть, Соню фотографує коханий

Нагадаємо, Соня та її бойфренд Денис Жаданов відсвяткували першу річницю стосунків. Тим часом зіркова бабуся вважає, що заміж онучці ще рано.

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