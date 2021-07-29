Стужук на Мальдівах посвітила апетитними формами у пляжних луках. ФОТО

Блогерка Софія Стужук, яка у березні зробила операцію на "цицюлях", тепер із іще більшим задоволенням фотографується в купальниках.

Красою багатодітна мамця щедро ділиться в Instagram.

Серію пляжних луків жіночка вигуляла на Мальдівах.

Багатодітна блогерка гайнула на Мальдіви

Нагадаємо, нещодавно Соня була ошелешена тим, як змінилася її зовнішність за останній рік.

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