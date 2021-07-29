Стужук на Мальдівах посвітила апетитними формами у пляжних луках. ФОТО
Четвер, 29 липня 2021, 11:30
Блогерка Софія Стужук, яка у березні зробила операцію на "цицюлях", тепер із іще більшим задоволенням фотографується в купальниках.
Красою багатодітна мамця щедро ділиться в Instagram.
Серію пляжних луків жіночка вигуляла на Мальдівах.
Нагадаємо, нещодавно Соня була ошелешена тим, як змінилася її зовнішність за останній рік.
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