Стужук на Мальдівах посвітила апетитними формами у пляжних луках. ФОТО

29 липня 2021, 11:30

Блогерка Софія Стужук, яка у березні зробила операцію на "цицюлях", тепер із іще більшим задоволенням фотографується в купальниках.

Красою багатодітна мамця щедро ділиться в Instagram.

 
Стужук раніше сильно комплексувала через свої груди, а тепер щаслива, що зважилася на імпланти
фото з instagram стужук 

Серію пляжних луків жіночка вигуляла на Мальдівах.

 
Багатодітна блогерка гайнула на Мальдіви
 
 
 
 
 
 
 

Нагадаємо, нещодавно Соня була ошелешена тим, як змінилася її зовнішність за останній рік.

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