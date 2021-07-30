Дімопулос похвалилася розкішним тілом у червоному бікіні

Санта Дімопулос вирішила нагадати своїм підписникам, що окрім красивих суконь та філософських думок, має ще й розкішне тіло.

Екс-"ВІА Гра" виклала в Instagram фото в бікіні, зроблене на пляжі Міконоса.

На грецькому острові Санта, як відомо, відпочиває з подружками Ольгою Джарти, Тетяною Тереновою та Еллою Кандибою.

Як бачимо, рани від падіння на пробіжці майже зникли з тіла Санти

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Нагадаємо, місяць тому Дімопулос була на жіночому ретриті, де трансформувалася та відновлювала гармонію.