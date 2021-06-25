"Мокрі" коси та сталевий топ: Кароль показалася в зухвалому образі

Співачка Тіна Кароль, яка у липні виступить на Atlas Weekend, змусила своїх фанів іще дужче прагнути туди потрапити. Зірка показалася в мережі свій екстравагатний лук.

"Наше тяжіння безкрайнє, і я запрошую тебе у свій світ фантазій", - заінтригувала Кароль.

Сталевий топ символізує сталевий характер Тіни?

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Нагадаємо, Тіна нещодавно закупилася смаколиками на базарі в Казахстані.

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