"Мокрі" коси та сталевий топ: Кароль показалася в зухвалому образі
25 червня 2021, 13:48
Співачка Тіна Кароль, яка у липні виступить на Atlas Weekend, змусила своїх фанів іще дужче прагнути туди потрапити. Зірка показалася в мережі свій екстравагатний лук.
"Наше тяжіння безкрайнє, і я запрошую тебе у свій світ фантазій", - заінтригувала Кароль.
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Нагадаємо, Тіна нещодавно закупилася смаколиками на базарі в Казахстані.
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