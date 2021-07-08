Зваблива наче сирена: 51-річна Лопес у купальнику зі стразами попозувала у воді. ФОТО

Четвер, 8 липня 2021, 09:42

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес, яка зустрічається зі своїм екснареченим Беном Аффлеком, потішила своїх шанувальників новими яскравими кадрами.

51-річна зірка продемонструвала своє спортивне та звабливе тіло в фотосеті, присвяченому виходу її нової пісні "Cambia el Paso".

 
Дженніфер у купальнику зі стразами та прикрасах знялася в басейні
фото ana carballosa з instagram лопес 

До слова, співається в ній про жінку, чий чоловік не заслуговує на те, щоби тримати її в своїх обіймах.

 
"Мокрий" фотосет - це анонс її кліпу "Cambia el Paso"
 
 
 
Дивися та кусай лікті, Алексе Родрігес!
 
 
 
Кліп обіцяє бути дуууже гарячим
 
 
 
 

Як відомо, нещодавно Джей Ло розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом. Подейкують, після скандалу з його ймовірними походеньками наліво артистка усвідомила, що не може довіряти цій людині.

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