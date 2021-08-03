Гордон із дружиною та дітьми впав у дитинство на пляжі. ФОТО

Журналіст Дмитро Гордон із дружиною Олесею Бацман та частиною нащадків насолоджуються пляжним відпочинком.

"Впали в дитинство", - поділилася жінка в Instagram, продемонструвавши зведену ними химерну споруду з піску.

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Бацман та Гордн діляться фотографіями з сімейного відпочинку

Ростислав та Єлизавета - старші діти Гордона. Із Бацман у них є три спільні донечки

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alesia Batsman (@alesiabatsman)

Нагадаємо, в липні Гордон та його прекрасна половина вражали яскравими луками Канни.

Фото з Instagram Гордона й Бацман

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