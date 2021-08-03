Гордон із дружиною та дітьми впав у дитинство на пляжі. ФОТО
Вівторок, 3 серпня 2021, 13:35
Журналіст Дмитро Гордон із дружиною Олесею Бацман та частиною нащадків насолоджуються пляжним відпочинком.
"Впали в дитинство", - поділилася жінка в Instagram, продемонструвавши зведену ними химерну споруду з піску.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, в липні Гордон та його прекрасна половина вражали яскравими луками Канни.
Фото з Instagram Гордона й Бацман
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Гордон у веселій сорочці та його жінка у міні зводили трьох доньок до зоопарку
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії