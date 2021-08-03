Гордон із дружиною та дітьми впав у дитинство на пляжі. ФОТО

Вівторок, 3 серпня 2021, 13:35

Журналіст Дмитро Гордон із дружиною Олесею Бацман та частиною нащадків насолоджуються пляжним відпочинком.

"Впали в дитинство", - поділилася жінка в Instagram, продемонструвавши зведену ними химерну споруду з піску.

 
Схоже на чийсь ніс
 
Бацман та Гордн діляться фотографіями з сімейного відпочинку 
 
 
 
Ростислав та Єлизавета - старші діти Гордона. Із Бацман у них є три спільні донечки
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Alesia Batsman (@alesiabatsman)

Нагадаємо, в липні Гордон та його прекрасна половина вражали яскравими луками Канни.

Фото з Instagram Гордона й Бацман

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Гордон у веселій сорочці та його жінка у міні зводили трьох доньок до зоопарку


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів