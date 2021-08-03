Ані Лорак vs Афродіта: Нікітюк перед клубом влаштувала парад зачісок. ФОТО

Телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала свій арсенал зачісок, кожному з варіантів давши відповідну назву. Помогти їй вибрати найкращу зірка попросила підписників у Instagram.

"Збираюсь в клуб, не знаю яку зачіску краще зробити.. допоможете подрузі?", - написала вона.

" 1. Накрутка на бумажки", - представила Леся фото з instagram нікітюк

" 2. Ані Лорак"

Реклама:

"3. Зачіска "якась я затянута"

" 4. Афродіта"

" 5. Мягкий локон"

" 6. Шось таке"

"7. Струящаяся классика"

Нагадаємо, ще Нікітюк уміє робити собі форми як у Кім Кардашян.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Я свою ж... люблю": Нікітюк звернулася до залицяльника, який зламав її Instagram

"Мила, скромна, наївна дівчинка": як Нікітюк виглядала в 9 класі. ФОТО