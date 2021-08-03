Ані Лорак vs Афродіта: Нікітюк перед клубом влаштувала парад зачісок. ФОТО

3 серпня 2021, 12:29

Телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала свій арсенал зачісок, кожному з варіантів давши відповідну назву. Помогти їй вибрати найкращу зірка попросила підписників у Instagram.

"Збираюсь в клуб, не знаю яку зачіску краще зробити.. допоможете подрузі?", - написала вона.

 
"1. Накрутка на бумажки", - представила Леся
фото з instagram нікітюк
 
"2. Ані Лорак"

 
"3. Зачіска "якась я затянута"
 
"4. Афродіта"
 
"5. Мягкий локон"
 
"6. Шось таке"
 
"7. Струящаяся классика"

Нагадаємо, ще Нікітюк уміє робити собі форми як у Кім Кардашян.

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