Ані Лорак vs Афродіта: Нікітюк перед клубом влаштувала парад зачісок. ФОТО
3 серпня 2021, 12:29
Телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала свій арсенал зачісок, кожному з варіантів давши відповідну назву. Помогти їй вибрати найкращу зірка попросила підписників у Instagram.
"Збираюсь в клуб, не знаю яку зачіску краще зробити.. допоможете подрузі?", - написала вона.
Нагадаємо, ще Нікітюк уміє робити собі форми як у Кім Кардашян.
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